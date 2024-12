HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Übernahme von Konkurrent About You durch den Online-Modehändler sollte beachtliche Synergien freisetzen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch die Transaktion werde die führende Position von Zalando gefestigt./mf/gl;