Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

Zalando
21.67 CHF -0.96%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analystin Anne Critchlow beschrieb die negative Kursentwicklung auf die jüngst vorgestellten Resultate in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als überraschend. Die Aktien des Online-Händlers seien derzeit unterbewertet angesichts des Wachstumspotenzials, das beim operativen Gewinn prozentual zweistellig sei./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.17 € 		Abst. Kursziel*:
89.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89.00%
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

