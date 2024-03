ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Disney von 120 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe optimistisch für den Unterhaltungskonzern und sehe etliche Treiber für steigende Gewinnschätzungen in den kommenden Quartalen, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ck;