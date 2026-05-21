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Walmart Aktie 984101 / US9311421039

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17:02:20
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21.05.2026 14:58:00

Walmart Outperform

Walmart
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Umsatzseitig habe der Einzelhändler im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, die Ergebnisentwicklung sei aber etwas schwächer, schrieb Steven Shemesh am Donnerstag in einer ersten Reaktion zu den Zahlen./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:02 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 140.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 125.46 		Abst. Kursziel*:
11.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 121.83 		Abst. Kursziel aktuell:
14.92%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
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