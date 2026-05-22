|Krypto-Marktbericht
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22.05.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,05 Prozent auf 76.803,02 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 77.620,70 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 6,9 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 0,73 Prozent auf 53,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 54,18 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,69 Prozent auf 2.118,47 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.133,09 US-Dollar.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,08 Prozent auf 380,92 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 380,63 US-Dollar wert.
Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,373 US-Dollar am Vortag auf 1,351 US-Dollar nach unten (1,57 Prozent).
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 391,90 US-Dollar am Vortag auf 380,20 US-Dollar nach unten (2,98 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2491 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2505 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1469 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1466 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Tron mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Tron-Kurs 0,99 Prozent schwächer bei 0,3614 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3650 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 0,08 Prozent auf 658,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 657,68 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1055 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,1055 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 17:10 ab. Es geht 0,52 Prozent auf 86,76 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 87,22 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,25 Prozent auf 9,425 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 9,448 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,44 Prozent auf 9,792 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,750 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 2,51 Prozent auf 1,094 US-Dollar, nach 1,123 US-Dollar am Vortag.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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