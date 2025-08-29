WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 78 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun die jüngsten Trends in den wichtigsten Geschäftsbereichen sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Chemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Nachfrage bleibe branchentypisch schwach. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen deutlich nach unten revidiert./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Neutral
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.31%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
12.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Schwacher Handel: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
10.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
|
10.09.25
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.09.25
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)