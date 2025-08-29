Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'193 0.0%  SPI 16'946 0.0%  Dow 45'834 -0.6%  DAX 23'786 0.4%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5'421 0.6%  Gold 3'640 -0.1%  Bitcoin 92'535 0.7%  Dollar 0.7961 -0.1%  Öl 67.3 0.6% 
WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

61.36
CHF
-0.18
CHF
-0.29 %
29.08.2025
BRXC
15.09.2025 07:06:25

WACKER CHEMIE Neutral

WACKER CHEMIE
61.36 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 78 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun die jüngsten Trends in den wichtigsten Geschäftsbereichen sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Chemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Nachfrage bleibe branchentypisch schwach. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen deutlich nach unten revidiert./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Neutral
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
62.70 € 		Abst. Kursziel*:
-4.31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
62.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.31%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

