NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 116 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns. Operativ habe sich die Nachfrage stabilisiert und zeige Anzeichen für eine Verbesserung in den meisten Endmärkten. Dies schlage sich bereits im ersten Quartal in einer verbesserten Gewinnentwicklung gegenüber dem Vorquartal nieder./la/gl;