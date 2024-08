FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der jüngste Halbjahresbericht des Immobilienkonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu komme der in Richtung der oberen Enden der bisherigen Zielspannen präzisierte Ausblick./gl/la;