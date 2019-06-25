Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vonovia Aktie

47.45
CHF
-4.51
CHF
-8.68 %
25.06.2019
SWX
Vonovia SE Buy

Vonovia
26.96 CHF 1.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,90 auf 42,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen leichte Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Die Immobilienaktie hält er für sehr attraktiv bewertet./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
42.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.01 € 		Abst. Kursziel*:
51.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.61%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

