NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien nach reduzierten Jahreszielen von 131 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine Prognosen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dennoch sollten die Wolfsburger fähig sein, Liquidität zu generieren und eine Dividende zu zahlen./edh/ag;