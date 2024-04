NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge (VW) angesichts des Kapitalmarkttages des Autobauers in China auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Es habe "hervorragende Details" zu allen Sparten gegeben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Es seien alle Annahmen für den chinesischen Markt, den Antriebsstrangmix, die Wettbewerbslandschaft sowie die Annahmen über die finanziellen Ziele für die nächsten Jahre klar dargelegt worden./ck/la;