Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

84.02
CHF
-0.70
CHF
-0.83 %
10:24:20
BRXC
30.10.2025 08:44:39

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
84.02 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Ohne die Abschreibungen wegen Porsche sei die Marge im dritten Quartal stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht des Autobauers. Er hob zudem die starke Netto-Liquidität und den starken Netto-Cashflow hervor./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

