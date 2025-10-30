NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet./tih/he;