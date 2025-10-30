Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
90.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.02%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
90.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.55%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|83.69
|-1.21%
