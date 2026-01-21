Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’069 -0.8%  SPI 18’069 -0.7%  Dow 48’279 -0.4%  DAX 24’355 -1.4%  Euro 0.9271 0.1%  EStoxx50 5’825 -1.1%  Gold 4’874 2.3%  Bitcoin 70’080 0.5%  Dollar 0.7902 0.0%  Öl 65.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Bernstein Research verleiht Nestlé-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Sell-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Novartis-Aktie
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Daimler Truck-Aktie
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Suche...
eToro entdecken

Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

258.60
CHF
1.01
CHF
0.39 %
09:00:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 13:44:09

Visa Kaufen

Visa
258.60 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Visa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 400 US-Dollar belassen. Der Wachstumstrend bei bargeldlosen Zahlungen bleibe wohl ungebrochen und sollte in den kommenden Jahren für ein kontinuierliches Umsatzwachstum sorgen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stablecoins seien zum einen keine Bedrohung, und zum anderen habe sich Visa durch verschiedene Kooperationen bereits sehr gut aufgestellt für die neue Herausforderung./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Visa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Visa-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Visa-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Visa Inc. Kaufen
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 325.82 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 325.93 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Visa Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten