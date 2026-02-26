Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'914 -0.5%  SPI 19'152 -0.4%  Dow 49'499 0.0%  DAX 25'289 0.5%  Euro 0.9134 0.1%  EStoxx50 6'162 -0.2%  Gold 5'188 0.4%  Bitcoin 52'169 -0.6%  Dollar 0.7742 0.2%  Öl 70.9 -0.1% 
Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

49’499.20
Pkt
17.05
Pkt
0.03 %
22:40:48
Kursentwicklung 26.02.2026 22:33:57

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsschluss kaum verändert.

Schlussendlich ging der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 49’499.20 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.528 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.252 Prozent auf 49’357.63 Punkte an der Kurstafel, nach 49’482.15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’237.38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49’815.22 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.075 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 26.01.2026, den Stand von 49’412.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’427.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43’433.12 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.31 Prozent zu. Bei 50’512.79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47’853.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4.03 Prozent auf 199.47 USD), American Express (+ 2.52 Prozent auf 335.32 USD), IBM (+ 1.88 Prozent auf 242.01 USD), Visa (+ 1.19 Prozent auf 316.70 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.93 Prozent auf 306.13 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-5.46 Prozent auf 184.89 USD), Merck (-2.58 Prozent auf 119.30 USD), Caterpillar (-1.78 Prozent auf 752.93 USD), Amgen (-1.30 Prozent auf 379.33 USD) und Amazon (-1.29 Prozent auf 207.92 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 76’661’454 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.965 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

