NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci anlässlich eines Kapitalmarkttages für die Tochter Cobra IS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe einige neue Ziele für Cobra IS vorgestellt, einem Anbieter für Planung, Engineering, Lieferung und Bau von Stromleitungen und allen Arten von Gas-, Wasser- und Kommunikationsinfrastrukturen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumspläne deckten sich mit ihren Erwartungen. Das Ziel für die operative Marge (Ebit-Marge) erscheine indes konservativ./mis/gl;