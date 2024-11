NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vinci mit "Outperform" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Infrastrukturkonzern werde wird mit einem erheblichen Abschlag auf den von ihm geschätzten fundamentalen Wert der vorhandenen Vermögenswerte gehandelt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verfügten die Franzosen über ein hohes Potenzial für künftige Wertsteigerungen./edh/tih;