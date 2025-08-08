Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

08.08.2025
19.08.2025 15:58:29

VINCI

VINCI
115.74 CHF 2.64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 142 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bau-, Energie- und Infrastrukturkonzern habe im traditionell schwächeren ersten Halbjahr trotz der französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne ein Ergebnis nah des Vorjahrs erzielt, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand liege nur knapp unter Rekordniveau. Insgesamt sieht der Experte Vinci als Profiteur des Infrastrukturausbaus sowie weiter anziehender Verkehrsströme auf Straßen und in der Luft./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Kaufen
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
128.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
129.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten

Analysen zu VINCI

15:58 VINCI Kaufen DZ BANK
06.08.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 VINCI Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

VINCI 115.74 2.64% VINCI