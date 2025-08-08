|Kurse + Charts + Realtime
VINCI Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 142 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bau-, Energie- und Infrastrukturkonzern habe im traditionell schwächeren ersten Halbjahr trotz der französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne ein Ergebnis nah des Vorjahrs erzielt, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand liege nur knapp unter Rekordniveau. Insgesamt sieht der Experte Vinci als Profiteur des Infrastrukturausbaus sowie weiter anziehender Verkehrsströme auf Straßen und in der Luft./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Kaufen
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
128.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
129.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|15:58
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|115.74
|2.64%
