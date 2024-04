ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der französische Infrastruktur-Konzern sei solide in das laufende Jahr gestartet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unverändert geblieben./tih/he;