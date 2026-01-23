Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’115 -0.2%  SPI 18’155 -0.4%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’849 -0.2%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’938 -0.2%  Gold 5’089 2.1%  Bitcoin 68’306 1.4%  Dollar 0.7777 0.3%  Öl 66.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Suche...

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

107.63
CHF
-1.32
CHF
-1.21 %
12:41:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 11:12:34

VINCI Buy

VINCI
107.63 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Kurzfristige Indikatoren ließen im Baubereich zu Jahresanfang ein moderates organisches Umsatzwachstum erwarten, schrieb Cristian Nedelcu in einem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Infrastrukturbranche. Im zweiten Halbjahr könnte sich der Auftragseingang vor allem dank der deutschen Infrastrukturausgaben beschleunigen. Auch im Energiebereich rechnet Nedelcu mit einer zunehmenden Dynamik./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:38 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
134.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
116.90 € 		Abst. Kursziel*:
14.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
116.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.58%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VINCI

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:12 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

VINCI 107.77 -1.08% VINCI