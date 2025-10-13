VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
110.02CHF
-0.52CHF
-0.47 %
13.10.2025
15.10.2025 21:59:45
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Verkehr an den Flughäfen des Infrastrukturkonzerns habe im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zugelegt und auch wenn dies mit Blick auf den August etwas weniger gewesen sei, zeige dies doch weiterhin die Robustheit des Verkehrswachstums der Vinci-Airports, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach den jüngsten Zahlen./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VINCI
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
120.90 €
Abst. Kursziel*:
9.18%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
119.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.46%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
