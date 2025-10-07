Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’344 -0.1%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’622 -0.1%  Gold 3’952 -0.2%  Bitcoin 98’936 -0.3%  Dollar 0.7977 0.3%  Öl 65.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Swatch-Aktie unter Druck: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
Nordex sichert Turbinenaufträge für 126 MW - Aktie steigt
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Suche...
Plus500 Depot

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

107.01
CHF
-0.57
CHF
-0.53 %
09:46:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 09:14:46

VINCI Buy

VINCI
107.01 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern dürfte eine schwache Umsatzentwicklung ausweisen, die mit der bisherigen Jahresperformance übereinstimme, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen, um den weiterhin geltenden höheren Steuersätzen in Frankreich Rechnung zu tragen./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114.15 € 		Abst. Kursziel*:
22.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.16%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VINCI

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:14 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 VINCI Buy UBS AG
16.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

VINCI 107.01 -0.53% VINCI