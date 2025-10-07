VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern dürfte eine schwache Umsatzentwicklung ausweisen, die mit der bisherigen Jahresperformance übereinstimme, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen, um den weiterhin geltenden höheren Steuersätzen in Frankreich Rechnung zu tragen./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114.15 €
|
Abst. Kursziel*:
22.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.16%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|107.01
|-0.53%
