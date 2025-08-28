|Kurse + Charts + Realtime
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr markiere eine relative Flaute in der Geschäftstätigkeit des Mischkonzerns mit einem Rückgang der Auftragseingänge und einer geringeren Transaktionsaktivität, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Kursrückgang der Aktie spiegele ein bekanntes Muster wider, bei dem das politische Risiko in Frankreich im Herbst zunehme. Die Abstimmung über die Vertrauensfrage der Regierung am 8. September sei zwar ein unmittelbares Risiko. Hunt sieht darin indes eine weitere Kaufgelegenheit. Denn für 2026 sei die Planbarkeit deutscher Infrastrukturausschreibungen ein Kurstreiber./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
