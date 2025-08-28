Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'154 -0.2%  SPI 16'838 -0.3%  Dow 45'545 -0.2%  DAX 23'766 -1.1%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 5'342 -0.5%  Gold 3'478 0.1%  Bitcoin 88'908 1.8%  Dollar 0.8053 0.6%  Öl 69.3 1.6% 
VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

108.33
CHF
0.34
CHF
0.31 %
28.08.2025
BRXC
02.09.2025 11:02:26

VINCI Buy

VINCI
108.33 CHF 0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Der Aktienkurs des französischen Mischkonzerns mit seinen Aktivitäten in Bauwirtschaft, Energie, Mautstraßen und Flughäfen profitiere 2025 bislang von Umschichtungen der Anleger aus den USA nach Europa. Dem Unternehmen hälfen das Engagement in Deutschland, wo es 8 Prozent des Konzernumsatzes in Deutschland erziele, sowie die steigenden Infrastrukturausgaben in Europa. Kurzfristig drohe zwar Gegenwind von einer nachlassenden Auftragsdynamik und der gestiegenen politischen Unsicherheit in Frankreich. Auf längere Sicht bleibe die Aktie aber günstig./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115.35 € 		Abst. Kursziel*:
25.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.91%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

Analysen zu VINCI

11:02 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 VINCI Buy UBS AG
19.08.25 VINCI Kaufen DZ BANK
06.08.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
VINCI

VINCI 108.33 0.31% VINCI