VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Der Aktienkurs des französischen Mischkonzerns mit seinen Aktivitäten in Bauwirtschaft, Energie, Mautstraßen und Flughäfen profitiere 2025 bislang von Umschichtungen der Anleger aus den USA nach Europa. Dem Unternehmen hälfen das Engagement in Deutschland, wo es 8 Prozent des Konzernumsatzes in Deutschland erziele, sowie die steigenden Infrastrukturausgaben in Europa. Kurzfristig drohe zwar Gegenwind von einer nachlassenden Auftragsdynamik und der gestiegenen politischen Unsicherheit in Frankreich. Auf längere Sicht bleibe die Aktie aber günstig./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.35 €
|
Abst. Kursziel*:
25.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.91%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Analysen zu VINCI
|11:02
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|19.08.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|108.33
|0.31%
