SMI 11'913 0.2%  SPI 16'623 0.2%  Dow 44'459 1.1%  DAX 24'246 0.9%  Euro 0.9409 0.0%  EStoxx50 5'383 0.9%  Gold 3'360 0.4%  Bitcoin 96'341 -0.6%  Dollar 0.8027 -0.5%  Öl 65.9 -0.4% 
Top News
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

14.61
CHF
0.45
CHF
3.21 %
12.08.2025
BRXC
13.08.2025 10:25:04

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
14.61 CHF 3.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 dänischen Kronen belassen. Auf den ersten Blick lobte Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Auftragseingänge, vor allem im Bereich mit Windkraftanlagen an Land. Erfreulich seien auch Fortschritte bei der Senkung der Gewährleistungskosten./tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
161.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
116.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

