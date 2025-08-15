Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’074 0.6%  SPI 16’769 0.4%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’359 -0.1%  Euro 0.9426 -0.2%  EStoxx50 5’448 0.0%  Gold 3’354 0.6%  Bitcoin 93’038 -1.8%  Dollar 0.8059 -0.1%  Öl 66.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Swatch-Aktie: Swatch zieht Werbekampagne weltweit zurück
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage
Cicor-Aktie: Cicor zieht Auftrag von europäischem A&D-Anbieter an Land
Suche...

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

16.10
CHF
1.53
CHF
10.50 %
09:10:46
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2025 06:11:01

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
16.10 CHF 10.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 126 auf 149 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory der Dänen werde mit Blick auf das zweite Halbjahr immer besser, schrieb Lucas Ferhani am Sonntag. Denn die US-Aufträge nähmen dank Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" zu und der Finanzausblick von Vestas bessere die Berechenbarkeit bis ins Jahr 2030. Ferhani hob seine Schätzungen an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
149.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.41 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114.85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse