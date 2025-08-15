|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 06:11:01
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
16.10 CHF 10.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 126 auf 149 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory der Dänen werde mit Blick auf das zweite Halbjahr immer besser, schrieb Lucas Ferhani am Sonntag. Denn die US-Aufträge nähmen dank Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" zu und der Finanzausblick von Vestas bessere die Berechenbarkeit bis ins Jahr 2030. Ferhani hob seine Schätzungen an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
149.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse