Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.014165 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10’000 USD in POL vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 705’957.93 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.1925 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135’923.89 USD wert. Damit wäre die Investition 1’259.24 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0.7155 USD.

