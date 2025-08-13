Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe zwar die Markterwartungen verfehlt, arbeite jedoch weiterhin an den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich das Unternehmen konfrontiert sehe, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe derweil mehr Klarheit hinsichtlich der Steuergutschriften in den USA, sodass die Auftragseingänge dort in den kommenden zwölf Monaten anziehen dürften. Dies wiederum sollte die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung verbessern./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

