NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Vorjahresvergleich mit einer weitgehend stagnierenden Umsatzentwicklung des Autozulieferers. Er geht davon aus, dass sich das Unternehmen auf Kurs zur Verbesserung der Ertragsdynamik sieht./tih/he;