Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

11.05
EUR
0.17
EUR
1.52 %
08:44:06
BMN
24.10.2025 07:35:37

Valeo SA Overweight

Valeo
11.04 EUR 1.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer habe gute operative Kennziffern vorgelegt und die Ziele bestätigt, schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach dem Quartalsbericht der Franzosen./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10.76 € 		Abst. Kursziel*:
104.46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
99.19%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

