Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
11.05EUR
0.17EUR
1.52 %
08:44:06
BMN
24.10.2025 07:35:37
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer habe gute operative Kennziffern vorgelegt und die Ziele bestätigt, schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach dem Quartalsbericht der Franzosen./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.76 €
|
Abst. Kursziel*:
104.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
99.19%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
