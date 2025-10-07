Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

10.65
EUR
-0.04
EUR
-0.37 %
13:43:08
BMN
07.10.2025 11:51:59

Valeo SA Hold

Valeo
10.65 EUR -0.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften denZielen des Autozulieferers für das Gesamtjahr 2025 entsprechen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.74 € 		Abst. Kursziel*:
11.68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.68%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Valeo SA

Analysen zu Valeo SA

11:51 Valeo Hold Deutsche Bank AG
22.09.25 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Valeo Neutral UBS AG
