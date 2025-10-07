Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
10.65EUR
-0.04EUR
-0.37 %
13:43:08
BMN
07.10.2025 11:51:59
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften denZielen des Autozulieferers für das Gesamtjahr 2025 entsprechen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.74 €
|
Abst. Kursziel*:
11.68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.68%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Valeo SA
|
03.10.25
|CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Valeo SA-Aktie (finanzen.net)
|
26.09.25
|CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.09.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
12.09.25
|CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Valeo-Aktie tiefer: Warnung vor chinesischen Billigimporten (AWP)
|
05.09.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Valeo SA-Aktie: Was Analysten von Valeo SA erwarten (finanzen.net)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:51
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen
|13:05
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|13:04
|
RBC Capital Markets
Shell Outperform
|13:03
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|13:01
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight
|12:12
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight
|12:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:57
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hannover Rück Buy