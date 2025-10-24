Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Valeo SA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Nennenswerte Änderungen der Konsensschätzungen seien aber nicht zu erwarten. Den nächsten Kurstreiber sieht Laskawi im Kapitalmarkttag am 20. November./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

