Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Nennenswerte Änderungen der Konsensschätzungen seien aber nicht zu erwarten. Den nächsten Kurstreiber sieht Laskawi im Kapitalmarkttag am 20. November./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11.86 €
|
Abst. Kursziel*:
1.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.36%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
