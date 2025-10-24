Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’560 0.0%  SPI 17’320 0.0%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’219 0.1%  Euro 0.9242 0.0%  EStoxx50 5’669 0.0%  Gold 4’071 -1.3%  Bitcoin 88’657 1.3%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 65.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alphabet-Aktie höher: Anthropic erhält milliardenschwere Cloud-Rechenleistung von Google
Sika-Aktie unbeeindruckt: Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten - Stellenabbau geplant
Sanofi-Aktie klettert: Erwartungen übertroffen - Asthma-Mittel Dupixent schiebt an
DHL-Aktie tiefer: US-Zölle dämpfen Erholung des Paketgeschäfts bei DHL
TKMS-Aktie heute fester: Die Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche des Neulings
Suche...
200.- Saxo-Deal

Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

11.81
EUR
0.93
EUR
8.50 %
11:43:42
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 10:08:01

Valeo SA Outperform

Valeo
11.80 EUR 8.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Konsensschätzung übertroffen und auf der anschließenden Analystenkonferenz zuversichtlich geklungen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zu den Problemen des Chipzulieferers Nexperia merkte er an, Valeo sei nicht untätig geblieben und habe nach eigener Aussage bereits Alternativen für mehr als 95 Prozent der verwendeten Nexperia-Komponenten identifiziert und validiert./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Valeo SA Outperform
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
10.76 € 		Abst. Kursziel*:
2.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
11.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.82%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Valeo SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?