Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
10.88EUR
0.76EUR
7.46 %
21:43:23
BMN
23.10.2025 20:52:13
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11.01 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.12%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse