SMI 12'557 -0.5%  SPI 17'326 -0.2%  Dow 46'735 0.3%  DAX 24'208 0.2%  Euro 0.9238 0.0%  EStoxx50 5'668 0.5%  Gold 4'114 0.5%  Bitcoin 87'763 2.4%  Dollar 0.7953 0.0%  Öl 65.8 2.2% 
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

10.88
EUR
0.76
EUR
7.46 %
21:43:23
BMN
23.10.2025 20:52:13

Valeo SA Hold

Valeo
10.88 EUR 7.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8.80 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11.01 € 		Abst. Kursziel*:
-20.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.12%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

