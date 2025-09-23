Valeo 11.08 EUR 0.41% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Bei Gesprächen habe die Führung des Autozulieferers die Jahresziele trotz des volatilen Produktionsumfelds bestätigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Schwächesignale für das US-Geschäft im Schlussquartal sehe Valeo als temporäres und nicht als strukturelles Problem./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST





