Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
11.08EUR
0.05EUR
0.41 %
09:14:27
BMN
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 21:13:38
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Bei Gesprächen habe die Führung des Autozulieferers die Jahresziele trotz des volatilen Produktionsumfelds bestätigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Schwächesignale für das US-Geschäft im Schlussquartal sehe Valeo als temporäres und nicht als strukturelles Problem./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11.05 €
|
Abst. Kursziel*:
99.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98.56%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
