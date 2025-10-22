Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.24CHF
-0.26CHF
-0.53 %
22.10.2025
23.10.2025 10:04:36
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach dem Bericht. Sie betonte die Steigerung der Absatzmenge ohne das Eiscreme-Geschäft./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
54.00 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
47.00 £
Abst. Kursziel*:
14.89%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
47.39 £
Abst. Kursziel aktuell:
13.95%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
09:50
|Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q (Dow Jones)
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever zieht am Donnerstagvormittag an (finanzen.ch)
22.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
22.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
21.10.25
|Unilever-Aktie im Minus: Verzögerung bei Magnum-Börsengang - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
21.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
21.10.25
|Unilever verschiebt Glacé-Abspaltung wegen US-Haushaltsstillstand (AWP)
Analysen zu Unilever plc
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
