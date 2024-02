LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 33,50 auf 35,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione hob nach den Quartalszahlen der Italiener ihre Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie an. Gewinne und Erträge seien nachhaltig, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien der Bank./ajx/la;