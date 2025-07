NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einem juristischen Teilerfolg auf dem Weg zur Übernahme der Banco BPM mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Ein Gericht kippte einige Anforderungen. Mit den verbleibenden Bedingungen sei die Unicredit auf einem guten Weg beziehungsweise die Bedingungen seien bereits so gut wie erledigt, schrieb Analystin Delphine Lee am Montag./rob/ag/ck;