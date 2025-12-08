Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IBM Aktie 941800 / US4592001014

247.57
CHF
-0.65
CHF
-0.26 %
13:01:29
BRXC
08.12.2025 14:05:43

IBM Hold

IBM
247.57 CHF -0.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für IBM nach einem Bericht über eine erwogene Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Kauf des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent wäre der größte Deal für IBM seit der Übernahme von Red Hat im Jahr 2019, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er würde darin eine Fortsetzung der Strategie sehen, den Software-Bereich zu beschleunigen. Strategisch passe Confluent gut zu dem IT-Konzern. Er sieht auch viele mögliche Vorteile durch den Querverkauf von Lösungen und Produkten./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IBM Corp. (International Business Machines) Hold
Unternehmen:
IBM Corp. (International Business Machines) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 307.94 		Abst. Kursziel*:
-2.58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 314.66 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.66%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

