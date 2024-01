FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unicredit von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 27,90 Euro belassen. Die Nettozinseinnahmen der italienischen Banken und auch die Profitabilität dürften in der ersten Jahreshälfte ihren Höhepunkt erreichen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn in drei Monaten stehe eine Neubewertung der Kreditportfolios an. Die Dynamik der Ergebnisse je Aktie, welche die Aktienkurse im vergangenen Jahr angetrieben habe, lasse merklich nach./bek/ajx;