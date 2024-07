NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 44,50 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Aktie im Vergleich zum Bankensektor der Eurozone seit Jahresbeginn deutlich stärker gestiegen sei, bleibe er optimistisch, was die italienische Großbank betreffe, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unicredit sei attraktiv in Bezug auf ihr Ergebnis- und auch ihr Ausschüttungspotenzial an die Aktionäre. Zudem werde die Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern weiterhin mit einem Abschlag gehandelt./ck/tih;