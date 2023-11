FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,90 Euro belassen. Die meisten Fragen hätten sich um den Zinsüberschuss, die Kapitalrenditen sowie um mögliche Zukäufe der italienischen Großbank gedreht, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe den Eindruck, dass die Aussichten für diese Themen etwas besser seien als in seinen bisherigen Schätzungen reflektiert./edh/mis;