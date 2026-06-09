DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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09.06.2026
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10.06.2026 07:27:04
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Gegenwind im Handel und von der Währungsseite bestimme das zweite Quartal, schrieb Alex Irving am Dienstagnachmittag nach einem Gespräch mit dem Logistiker. Konjunktureller Gegenwind von höheren Ölpreisen zeige sich noch nicht./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 15:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
51.70 €
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Abst. Kursziel*:
-14.89%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
51.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.19%
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse