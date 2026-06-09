NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Gegenwind im Handel und von der Währungsseite bestimme das zweite Quartal, schrieb Alex Irving am Dienstagnachmittag nach einem Gespräch mit dem Logistiker. Konjunktureller Gegenwind von höheren Ölpreisen zeige sich noch nicht./ajx/tih;