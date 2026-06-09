Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen

Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 18’882.16 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.383 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.281 Prozent auf 18’799.95 Punkte an der Kurstafel, nach 18’852.87 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18’799.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’047.68 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18’574.54 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 17’964.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der SPI bei 17’042.71 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3.51 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19’309.93 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 21.68 Prozent auf 5.50 CHF), Givaudan (+ 7.48 Prozent auf 3’147.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 6.02 Prozent auf 0.05 CHF), Idorsia (+ 4.36 Prozent auf 4.40 CHF) und Kudelski (+ 3.35 Prozent auf 1.24 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Adval Tech (-11.11 Prozent auf 40.00 CHF), Cicor Technologies (-6.04 Prozent auf 143.00 CHF), EvoNext (-5.37 Prozent auf 1.68 CHF), Bellevue (-4.99 Prozent auf 7.24 CHF) und Huber + Suhner (-4.64 Prozent auf 246.50 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’597’548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287.443 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch