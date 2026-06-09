Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’488 -0.6%  DAX 24’418 -0.8%  Euro 0.9213 0.1%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’282 -1.1%  Bitcoin 48’743 -3.1%  Dollar 0.7972 0.0%  Öl 90.9 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Givaudan1064593Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
K+S-Aktie: Wandelanleihe im Millionenwert begeben
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
Meta-Aktie höher: KI-Monopol in der EU bei WhatsApp verloren
Suche...
Plus500 Depot

Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 09.06.2026 17:58:22

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen

Der SPI wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Highlight Event and Entertainment
5.07 CHF 14.94%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 18’882.16 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.383 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.281 Prozent auf 18’799.95 Punkte an der Kurstafel, nach 18’852.87 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18’799.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’047.68 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18’574.54 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 17’964.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der SPI bei 17’042.71 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3.51 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19’309.93 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 21.68 Prozent auf 5.50 CHF), Givaudan (+ 7.48 Prozent auf 3’147.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 6.02 Prozent auf 0.05 CHF), Idorsia (+ 4.36 Prozent auf 4.40 CHF) und Kudelski (+ 3.35 Prozent auf 1.24 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Adval Tech (-11.11 Prozent auf 40.00 CHF), Cicor Technologies (-6.04 Prozent auf 143.00 CHF), EvoNext (-5.37 Prozent auf 1.68 CHF), Bellevue (-4.99 Prozent auf 7.24 CHF) und Huber + Suhner (-4.64 Prozent auf 246.50 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’597’548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287.443 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Cicor Technologies Ltd.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:15 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
09:18 SMI etwas leichter zum Wochenauftakt
09:07 Marktüberblick: Chemiewerte unter Druck – Technologiewerte erholt
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’585.89 10.29 SPBJDU
Short 14’822.56 8.71 S1B74U
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’835.91 18.37 SXEBDU
Long 12’531.99 13.06 S6OBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig
UBS-Aktie im Plus: Parlament prüft für UBS CET1-Unterlegung von 70-80% für Auslandstöchter
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Apple-Aktie vor WWDC 2026 fester: Siri im Neustart-Modus - Experten zweifeln
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
ABB-Aktie verliert: Konzernchef warnt vor grossen Jobverlusten in Europa
Lage in Nahost und KI-Zweifel: US-Börsen schliessen uneins -- SMI letztlich tiefer -- DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen -- Kräftige Abschläge zum Handelsende an den Börsen in Asien

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 18’882.16 0.16%