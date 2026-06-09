SIX-Handel: SMI beendet den Handel im Plus

Am Dienstag ging es im SMI via SIX letztendlich um 0.27 Prozent auf 13’356.31 Punkte aufwärts. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.577 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.305 Prozent auf 13’280.39 Punkte an der Kurstafel, nach 13’320.99 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’468.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’275.93 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 13’100.63 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 13’000.09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’366.17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 0.823 Prozent zu Buche. 14’063.53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Givaudan (+ 7.48 Prozent auf 3’147.00 CHF), Sika (+ 1.96 Prozent auf 150.90 CHF), Richemont (+ 1.70 Prozent auf 167.75 CHF), Nestlé (+ 1.46 Prozent auf 77.73 CHF) und Lonza (+ 1.23 Prozent auf 495.30 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2.61 Prozent auf 80.52 CHF), Logitech (-1.91 Prozent auf 89.52 CHF), Partners Group (-1.40 Prozent auf 703.00 CHF), Roche (-1.21 Prozent auf 318.80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.93 Prozent auf 191.00 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 9’597’548 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 283.030 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6.66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch