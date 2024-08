NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Die Preise für das Sommerprogramm des Reisekonzerns stiegen weiter, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Europa seien die Reisetrends nach wie vor robust./la/mis;