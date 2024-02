NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der Touristikkonzern habe einen insgesamt starken Bericht vorgelegt, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management könne sich nun auf wichtige Maßnahmen zur Vereinfachung der Konzernstruktur fokussieren. Dazu gehöre auch die auf der jüngsten Hauptversammlung beschlossene Aufgabe der Börsennotiz in London, womit die Tui-Papiere nur noch in Frankfurt gehandelt würden. Dennoch sei er immer noch nicht davon überzeugt, dass Tui ein Kauf sei. Dagegen sprächen die hohe Nettoverschuldung von 8 Milliarden Euro und die im Vergleich zum Dividendenzahler Easyjet höhere Bewertung./edh/gl;