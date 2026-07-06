TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz zum jüngsten Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die unternehmerischen Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi in einer Einschätzung am Montag. Das internationale Geschäft dürfte im Vergleich zum ersten Quartal starke Ergebnisse abliefern./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.06%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
16:29
|TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29