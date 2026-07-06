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06.07.2026 19:06:26

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz zum jüngsten Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die unternehmerischen Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi in einer Einschätzung am Montag. Das internationale Geschäft dürfte im Vergleich zum ersten Quartal starke Ergebnisse abliefern./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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