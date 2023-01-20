Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie

57.00
CHF
0.10
CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
30.10.2025 12:39:28

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
48.87 CHF -2.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Barmittelentwicklung des Ölkonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Henri Patricot am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.50 € 		Abst. Kursziel*:
6.67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
52.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.77%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse