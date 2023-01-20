TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
57.00CHF
0.10CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
30.10.2025 12:39:28
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
48.87 CHF -2.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Barmittelentwicklung des Ölkonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Henri Patricot am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
52.50 €
Abst. Kursziel*:
6.67%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
52.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.77%
Analyst Name::
Henri Patricot
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
11:48
|Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut - Aktienkurs fällt (AWP)
09:39
|Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut (AWP)
29.10.25