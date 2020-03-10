Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
TotalEnergies Buy

TotalEnergies
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Roadshow des Öl- und Gaskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Nach dem Investorentag vergangene Woche habe das Management die Kohärenz der Strategie betont, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Diskussionen hätten sich auf die Anpassungen der Investitionen, den Bereich Integrated Power (Produktion, Speicherung und Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen) sowie den Finanzrahmen fokussiert./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.99 € 		Abst. Kursziel*:
9.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.65%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

